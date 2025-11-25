Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:53, 25 ноября 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о помощи трофейной рации ВСУ

Боец Крамар: ВС России контролировали бои в Отрадном с помощью трофейной рации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролировали ход боев за населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области с помощью трофейной рации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил командир отделения ВС России с позывным Крамар.

«Всю эту информацию передавали командованию, и работали наши [дроны-]камикадзе», — рассказал боец.

По словам Крамара, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС России в конце боев за населенный пункт обнаружили трофейную рацию на одной из брошенных ВСУ позиций. Командир отделения отметил, что украинские военные бросили боеприпасы, а также сухпайки. Он отметил, что прослушивание радиоэфира помогло выявить оставшиеся позиции ВСУ.

Ранее Крамар рассказал, что военнослужащие группировки войск «Восток» ВС России уничтожили тяжелый дрон ВСУ «Баба-Яга» с помощью противопехотной мины во время боев за населенный пункт Отрадное. По словам бойца, «Баба-яга» постоянно контролировала одно и то же место в ходе боев за Отрадное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио сообщил о влиянии «некого россиянина» на план США по Украине

    Обнаружен ключ к омоложению крови и иммунитета

    Конгрессмен захотел уйти в отставку из-за мирного плана Трампа по Украине

    Матвиенко прокомментировала проект о платежах по ОМС для неработающих граждан

    Самая красивая женщина в мире снялась без бюстгальтера для бренда

    Тревел-блогерша описала еду в США фразой «россияне вряд ли попробуют»

    Названы главные страхи россиян на рынке готового жилья

    Мертвого подростка нашли у дома в Москве

    Матвиенко спрогнозировала наступление мира на Украине

    Стало известно о ликвидации командира украинских «Волкодавов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости