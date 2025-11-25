Боец Крамар: ВС России контролировали бои в Отрадном с помощью трофейной рации

Вооруженные силы (ВС) России контролировали ход боев за населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области с помощью трофейной рации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил командир отделения ВС России с позывным Крамар.

«Всю эту информацию передавали командованию, и работали наши [дроны-]камикадзе», — рассказал боец.

По словам Крамара, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады ВС России в конце боев за населенный пункт обнаружили трофейную рацию на одной из брошенных ВСУ позиций. Командир отделения отметил, что украинские военные бросили боеприпасы, а также сухпайки. Он отметил, что прослушивание радиоэфира помогло выявить оставшиеся позиции ВСУ.

Ранее Крамар рассказал, что военнослужащие группировки войск «Восток» ВС России уничтожили тяжелый дрон ВСУ «Баба-Яга» с помощью противопехотной мины во время боев за населенный пункт Отрадное. По словам бойца, «Баба-яга» постоянно контролировала одно и то же место в ходе боев за Отрадное.