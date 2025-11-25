Путешествия
Российский тревел-блогер нашел самый «русский» пляж в Европе

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tawatchai07 / Freepik

Российский тревел-блогер побывал в Черногории и нашел самый «русский» пляж в Европе. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

В публикации автора речь идет об одном из пляжей курортного города Будва. «Девушки на пляже — красавицы. А все почему? Потому что они русские!» — рассказал он. В этом городе многие говорят на русском языке, а на улицах продают чебурашек.

«То есть, основные отдыхающие тут — это наши люди», — заметил автор.

Ранее этот блогер описал развлечения девушек на пляже Хорватии фразой «я бы на такое не решился». Автор публикации отметил, что на «диком» курорте в городе Пула «красивые скалы и еще более красивые пляжницы».

