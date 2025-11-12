Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:32, 12 ноября 2025Путешествия

Россиянин описал развлечения девушек на пляже Хорватии фразой «я бы на такое не решился»

Алина Черненко

Фото: Lookstudio / Freepik

Российский путешественник побывал на пляже в Хорватии и рассказал о развлечениях местных девушек. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что на «диком» курорте в городе Пула «красивые скалы и еще более красивые пляжницы». По его словам, отдыхающие там девушки любят нырять с высоты в воду.

Материалы по теме:
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
1 мая 2025
«У них вовсю играют гормоны» Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
«У них вовсю играют гормоны»Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
11 марта 2024

«Мужиков, которые решились бы на такие прыжки, было в разы меньше. А вот девушки охотно прыгали в воду с десятиметровых скал. Я, кстати, тоже на такое не решился бы», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Путешественник добавил, что, кроме этого, хорватские пляжницы загорали на теплых скалах, с которых открывается красивый вид на море. Россиянин также предупредил, что отдых на этом курорте «не для неженок». По его словам, далеко не на всех пляжах есть раздевалки и уличный душ.

«Более того, даже туалет имеется не везде. То есть, люди приезжают на такие пляжи именно ради "дикого" отдыха. А переодеваться и делать "прочие дела" надо, как говорится, в кустиках», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал девушек на курорте Польши словами «хотят тепла». Россиянин заметил, что собственный комфорт им не особо важен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Канье УэстКонцерты Канье Уэста начали отменять из-за «пропаганды нацизма»

    В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

    Российский командир рассказал о сбрасываемых ВСУ купюрах с QR-кодами

    Россиян предупредили о рисках покупки одного типа подержанных авто

    Врач рассказала о ранних признаках наркозависимости у близких людей

    Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах

    Британского министра обвинили в подготовке переворота

    Украинские морпехи сдались в плен в Димитрове

    БДСМ-госпожа рассказала о съемке порнофильмов вместе с сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости