Россиянин описал развлечения девушек на пляже Хорватии фразой «я бы на такое не решился»

Российский путешественник побывал на пляже в Хорватии и рассказал о развлечениях местных девушек. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что на «диком» курорте в городе Пула «красивые скалы и еще более красивые пляжницы». По его словам, отдыхающие там девушки любят нырять с высоты в воду.

«Мужиков, которые решились бы на такие прыжки, было в разы меньше. А вот девушки охотно прыгали в воду с десятиметровых скал. Я, кстати, тоже на такое не решился бы», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Путешественник добавил, что, кроме этого, хорватские пляжницы загорали на теплых скалах, с которых открывается красивый вид на море. Россиянин также предупредил, что отдых на этом курорте «не для неженок». По его словам, далеко не на всех пляжах есть раздевалки и уличный душ.

«Более того, даже туалет имеется не везде. То есть, люди приезжают на такие пляжи именно ради "дикого" отдыха. А переодеваться и делать "прочие дела" надо, как говорится, в кустиках», — заключил автор.

