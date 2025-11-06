Блогер описал девушек на популярном курорте Польши словами «хотят тепла»

Россиянин побывал на курорте Польши Крыница и описал местных девушек словами «хотят тепла». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Турист рассказал, что курорт находится на берегу Балтийского моря, которое является одним из самых холодных. К тому же, по его словам, Крыница находится на косе и обдувается со всех сторон. «Тут не идет речь ни о комфорте, ни о наслаждении, ни о нормальном отдыхе как таковом», — заметил тревел-блогер. Он рассказал, что весь пляж был заставлен брезентовыми заборами, которые нужны для защиты от ветра. Некоторые из-за холода даже загорают одетыми, добавил автор блога.

«Девушки в Польше не привередливые. Раз уж они решились провести отпуск на таком, мягко говоря, не самом приветливом курорте, то и собственный комфорт им не особо важен», — сделал вывод он. Россиянину также понравилось, что многие местные женщины проводили время на пляже не в телефоне, а за чтением книги. Кроме того, на курорте российский путешественник заметил и любительниц позагорать «без всего».

