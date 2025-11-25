США обратятся к Москве с одной просьбой

Администрация президента США Дональда Трампа обратится к Москве с просьбой ускорить переговорный процесс по Украине. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«(...) администрация Трампа должна была обратиться к Москве с просьбой ускорить переговоры», — сообщает FT со ссылкой на слова первого заместителя главы украинского МИД Сергея Кислицы.

Отмечается, что это произойдет после рассмотрения президентами Украины и США нового рабочего проекта мирного плана, который был разработан на встрече 23 ноября в Женеве. Financial Times уточнило, что теперь план содержит 19 пунктов, а не 28, как было первоначально. Какие именно положения были исключены — не сообщается.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что США надеются получить одобрение России по плану урегулирования на Украине. Трамп, в свою очередь, заявил, что нынешний мирный план по Украине не является окончательным предложением, а главная его задача — добиться мира.