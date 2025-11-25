Бывший СССР
Стало известно о ликвидации командира украинских «Волкодавов»

Командир батальона «Волкодавы» уничтожен на харьковском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командир батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Также сообщается о ликвидации украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Уничтожен пункт управления взвода БПЛА батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады. Ликвидирован командир взвода», — сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что в районе Ровнополья в Запорожской области российскими силами были ликвидированы два наемника ВСУ из Перу. Одним из них оказался 31-летний Марио Раи, вторым — 32-летний Хуан Карлос Мартин.

