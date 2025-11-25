Мир
04:46, 25 ноября 2025Мир

Требования Украины к России назвали нелепыми

Дотком назвал нелепыми требования проигрывающей Украины к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Дотком

Ким Дотком. Фото: Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, прокомментировал требования Украины к России по урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком назвал нелепыми требования Украины к России. Он отметил, что Киев проиграл в конфликте с Москвой. «Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Дотком призвал президента России Владимира Путина проучить сломленный Запад из-за активов и НАТО. «У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — написал он.

