Дотком назвал нелепыми требования проигрывающей Украины к России

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, прокомментировал требования Украины к России по урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком назвал нелепыми требования Украины к России. Он отметил, что Киев проиграл в конфликте с Москвой. «Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Дотком призвал президента России Владимира Путина проучить сломленный Запад из-за активов и НАТО. «У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — написал он.