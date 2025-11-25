Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:10, 25 ноября 2025Культура

Популярность турецких сериалов в России объяснили

Турецкий продюсер Окан объяснил феномен популярности сериалов страны в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Турецкий продюсер Джан Окан заявил, что реалистичность турецких сериалов является одним из факторов популярности в России. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Окан прибыл в Москву на пресс-конференцию, посвященную выходу фильма «Два мира, одно желание». Вместе с ним в Россию прибыла звезда турецких сериалов Ханде Эрчел.

«Я не хочу принизить какие-то другие страны, которые производят сериалы. Но у нас свой особенный подход: как выбираем локации, как прорабатываем диалоги, студийная работа. Реалистичность турецких сериалов вносит свою лепту», — заявил он.

Ранее стало известно, что турецкая актриса Ханде Эрчел, наиболее известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Стало известно о продаже сооснователем «Лукойла» своей доли в компании

    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

    В США раскрыли позицию Трампа по урегулированию на Украине

    Зеленский высказал пожелание по встрече с Трампом

    Популярность турецких сериалов в России объяснили

    В Киеве заявили о худшем моменте для переговоров

    Мостовой назвал фаворита матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной»

    Под Парижем задержали подозреваемого в ограблении Лувра

    В США высказались об ответе России по мирному плану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости