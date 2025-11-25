Популярность турецких сериалов в России объяснили

Турецкий продюсер Окан объяснил феномен популярности сериалов страны в России

Турецкий продюсер Джан Окан заявил, что реалистичность турецких сериалов является одним из факторов популярности в России. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Окан прибыл в Москву на пресс-конференцию, посвященную выходу фильма «Два мира, одно желание». Вместе с ним в Россию прибыла звезда турецких сериалов Ханде Эрчел.

«Я не хочу принизить какие-то другие страны, которые производят сериалы. Но у нас свой особенный подход: как выбираем локации, как прорабатываем диалоги, студийная работа. Реалистичность турецких сериалов вносит свою лепту», — заявил он.

Ранее стало известно, что турецкая актриса Ханде Эрчел, наиболее известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию.