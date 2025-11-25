Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 25 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о худшем моменте для переговоров

Депутат Рады Костенко: Сейчас худшее время для переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роман Костенко

Роман Костенко. Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Сейчас худший момент для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Он отметил, что Киев находится в проигрышной позиции, поэтому сейчас для переговорного процесса наихудшее время за все годы конфликта.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что власти Украины согласились с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта, однако некоторые пункты соглашения все еще нуждаются в доработке.

Также, по его данным, Вашингтон надеется в скором времени получить ответ России по мирному плану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Стало известно о продаже сооснователем «Лукойла» своей доли в компании

    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

    В США раскрыли позицию Трампа по урегулированию на Украине

    Зеленский высказал пожелание по встрече с Трампом

    Популярность турецких сериалов в России объяснили

    В Киеве заявили о худшем моменте для переговоров

    Мостовой назвал фаворита матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной»

    Под Парижем задержали подозреваемого в ограблении Лувра

    В США высказались об ответе России по мирному плану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости