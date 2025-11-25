В Киеве заявили о худшем моменте для переговоров

Депутат Рады Костенко: Сейчас худшее время для переговоров по Украине

Сейчас худший момент для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Он отметил, что Киев находится в проигрышной позиции, поэтому сейчас для переговорного процесса наихудшее время за все годы конфликта.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что власти Украины согласились с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта, однако некоторые пункты соглашения все еще нуждаются в доработке.

Также, по его данным, Вашингтон надеется в скором времени получить ответ России по мирному плану.