В Кремле одним словом описали мирный план США

Песков: Россия считает мирный план США субстантивным

Россия считает субстантивным мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект [американского лидера Дональда] Трампа», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, мирный план США «может стать очень хорошей основой для переговоров», на что также указывал президент России Владимир Путин. Представитель Кремля также заверил, что Россия предметно займется американским проектом.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби намерен представить российской стороне сокращенный план Трампа по мирному урегулированию на Украине.