В офисе Зеленского обозначили срок прекращения огня на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Украина рассчитывает на прекращение огня до конца 2025 года. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Владимира Зеленского Александр Бевз в эфире телеканала Al Jazeera.

«Очень важно, чтобы этот мирный процесс, который сейчас идет, действительно стал шагом к миру и прекращению огня до конца этого года, как предлагают американцы», — сказал он.

Бевз подчеркнул, что и Вашингтон, и Киев придерживаются «конструктивной позиции» в этом вопросе, и удалось добиться большого успеха. Он также сообщил, что предложенный американской стороной мирный план сейчас «корректируется с учетом предложений Украины».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах об урегулировании украинского конфликта. По его словам, сделка по Украине «очень близка».

