В офисе Зеленского обозначили срок прекращения огня на Украине

Офис Зеленского: Украина рассчитывает на прекращение огня до конца 2025 года

Украина рассчитывает на прекращение огня до конца 2025 года. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Владимира Зеленского Александр Бевз в эфире телеканала Al Jazeera.

«Очень важно, чтобы этот мирный процесс, который сейчас идет, действительно стал шагом к миру и прекращению огня до конца этого года, как предлагают американцы», — сказал он.

Бевз подчеркнул, что и Вашингтон, и Киев придерживаются «конструктивной позиции» в этом вопросе, и удалось добиться большого успеха. Он также сообщил, что предложенный американской стороной мирный план сейчас «корректируется с учетом предложений Украины».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах об урегулировании украинского конфликта. По его словам, сделка по Украине «очень близка».