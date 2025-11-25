Забота о себе
13:29, 25 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач опровергла три опасных заблуждения о прививках

Педиатр Сайфулина назвала мифом утверждение, что прививки вызывают аутизм
Наталья Обрядина1

Фото: freepik / Freepik

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина развеяла три распространенных мифа о вакцинации. Их врач опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

Первым мифом врач назвала утверждение, что прививки вызывают аутизм. «Многочисленные исследования не нашли никакой связи между вакцинацией и аутизмом. Уровень диагностики аутизма вырос не из-за прививок, а потому что врачи стали лучше распознавать расстройства развития», — подчеркнула Сайфулина.

Также, по ее словам, не имеет ничего общего с действительностью утверждение, будто прививки перегружают иммунитет. На самом деле перегрузить иммунную систему невозможно, ведь она существует как раз для того, чтобы распознавать и обезвреживать микробы, а прививка — это безопасная тренировка, помогающая организму научиться защищаться от болезней.

Еще одним опасным заблуждением врач назвала мнение, что для укрепления иммунитета лучше переболеть, а не вакцинироваться. «Иммунитет после болезни часто бывает сильнее, чем после прививки, но цена за это слишком высока. Например, до появления вакцины от кори от нее погибал каждый тысячный ребенок. У многих оставались осложнения — пневмония, энцефалит, нарушения слуха. А массовая вакцинация против полиомиелита спасла миллионы детей от паралича», — объяснила доктор.

Ранее сообщалось, что перечень бесплатных прививок для россиян захотели расширить. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции.

