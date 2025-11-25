ВСУ атаковали российский регион

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь, работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Севастополь. Сейчас в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал чиновник. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Информация о пострадавших отсутствует, никакие гражданские объекты в городе не получили повреждений, добавил Развожаев.

В ночь на 24 ноября ВСУ несколько раз пытались атаковать российские регионы. Всего было сбито 93 украинских дрона.