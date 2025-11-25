Южная Корея резко сократила поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию упал на треть в октябре

По итогам октября 2025 года суммарные объемы экспорта южнокорейских смартфонов в Россию сократились на треть в месячном выражении и достигли минимальной с марта отметки. О резком снижении поставок этого вида техники сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За отчетный период поставщики из Южной Кореи отправили в Россию смартфонов на общую сумму в 25 тысяч долларов. Достигнутый результат оказался в четыре раза меньше в сравнении с показателем за октябрь прошлого года. Несмотря на это, за первые десять месяцев 2025-го экспорт этого вида техники из азиатской страны в РФ подрос на 7 процентов год к году и составил 585 тысяч долларов в деньгах.

Если брать статистику за октябрь, то России не оказалось в пятерке главных импортеров южнокорейских смартфонов. Первую строчку в рейтинге заняли США, потратившие на закупку этой техники 88,6 миллиона долларов. В топ-3 также вошли Австрия (48,3 миллиона долларов) и Канада (44,2 миллиона). На четвертом месте оказалась Германия (40,3 миллиона), а замкнул пятерку лидеров Гонконг (почти 40 миллионов).

Небольшие объемы экспорта южнокорейских смартфонов в Россию во многом обусловлены прекращением официальных продаж Samsung в связи с началом боевых действий на Украине. После этого ввозить эти гаджеты в РФ стало значительно дороже из-за роста цен на логистику. Негативная динамика затронула не только южнокорейские смартфоны, но и в целом — российский рынок электроники. По итогам первых девяти месяцев 2025-го совокупные продажи гаджетов в стране просели на 20 процентов в натуральном и на четверть — в денежном выражении.