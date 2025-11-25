Звезду фильмов 00-х госпитализировали в невменяемом состоянии

TMZ: Актрису Тару Рид госпитализировали в США в невменяемом состоянии

Американская актриса и звезда 00-х Тара Рид была госпитализирована в невменяемом состоянии. Об этом пишет TMZ.

По словам звезды «Американского пирога», она находилась в отеле за пределами Чикаго, когда кто-то подсыпал ей наркотик в напиток, в результате чего она потеряла сознание.

Артистка рассказала, что проводила время в баре, там она заказала напиток, после чего вышла на улицу. Вернувшись, Рид обнаружила на своем бокале салфетку, которой ранее не было, но все равно продолжила пить из него. «Она настаивает, что выпила всего один бокал вина в отеле, прежде чем очнулась на больничной койке», — говорится в материале.

