10:00, 25 ноября 2025Культура

Звезду фильмов 00-х госпитализировали в невменяемом состоянии

TMZ: Актрису Тару Рид госпитализировали в США в невменяемом состоянии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: TMZ / Backgrid / Legion-Media

Американская актриса и звезда 00-х Тара Рид была госпитализирована в невменяемом состоянии. Об этом пишет TMZ.

По словам звезды «Американского пирога», она находилась в отеле за пределами Чикаго, когда кто-то подсыпал ей наркотик в напиток, в результате чего она потеряла сознание.

Артистка рассказала, что проводила время в баре, там она заказала напиток, после чего вышла на улицу. Вернувшись, Рид обнаружила на своем бокале салфетку, которой ранее не было, но все равно продолжила пить из него. «Она настаивает, что выпила всего один бокал вина в отеле, прежде чем очнулась на больничной койке», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американский актер и рэпер Дональд Гловер, который является звездой сериала «Мистер и миссис Смит», перенес инсульт во время концертного тура в прошлом году.

