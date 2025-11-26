Бывший СССР
Ермак поник из-за отказа Трампа

NYP: Ермак поник из-за отказа Трампа от встречи с Зеленским
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поник из-за отказа хозяина Белого дома Дональда Трампа от встречи с Владимиром Зеленским, потребовав сначала достижения окончательного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

В частности, главный советник президента Украины давал 25 ноября интервью NYP, где выразил надежду на скорый визит Зеленского в США. Однако в тот же момент Трамп опубликовал в своем аккаунте социальной сети Truth Social пост о том, что он сначала отправит своего министра армии Дэна Дрисколла в Киев на дополнительные переговоры. По его словам, будет ожидать украинского коллегу только после заключения соглашения.

«Прочитав пост полностью, Ермак поник, очевидно, опустошенный новостью. Когда его спросили о его реакции, Ермак попросил дать ему слово через 24 часа, чтобы оценить новую реальность», — отмечается в материале издания.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна пойти на предлагаемую Соединенными Штатами сделку. Он указал, что Россия превосходит Киев по численности армии, а конфликт между странами может продолжаться годами. Американский лидер также рассказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф и его зять, бизнесмен Джаред Кушнер поедут в Москву в скором времени.

    Все новости