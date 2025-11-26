Силовые структуры
09:50, 26 ноября 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным российским чиновником

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала россиянина и предложила ему взорвать самолет российского высокопоставленного лица. Об этом «Ленте.ру» сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Оперативники выяснили, что уроженец Ростова-на Дону 1970 года рождения вышел на связь с иностранной разведкой и предложил свои услуги. По указанию куратора злоумышленник собирал сведения о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье, а также запустил беспилотник, чтобы выявить уязвимости в воздушном щите столичного региона. После этого он получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация террористической организации и участие в ее деятельности». Расследованные материалы были переданы в суд, мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

25 ноября ЦОС ФСБ сообщил, что в Калининградской области был предотвращен теракт в православном храме. Россиянин 2008 года рождения связался с вербовщиком террористической организации и предложил свои услуги. Далее по указанию куратора молодой человек провел разведку потенциального объекта атаки и после покупки необходимых компонентов изготовил самодельные зажигательные устройства. Воплотить свой замысел юноша не успел, он был перехвачен сотрудниками правоохранительных органов в непосредственной близости от храма.

    Все новости