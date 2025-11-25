Российский подросток готовил теракт в православном храме

ФСБ предотвратила теракт в православном храме Калининградской области

В Калининградской области сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в православном храме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, россиянин 2008 года рождения связался через Telegram с вербовщиком террористической организации и предложил свои услуги. Далее по указанию куратора молодой человек провел разведку потенциального объекта атаки и после покупки необходимых компонентов изготовил самодельные зажигательные устройства.

Воплотить свой замысел юноша не успел, он был перехвачен сотрудниками правоохранительных органов в непосредственной близости от религиозного учреждения. При себе у него обнаружили и изъяли средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором из Украины.

Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт.

Ранее в Алтайском крае ФСБ предотвратили диверсию и нейтрализовали диверсантов.