Названа причина отказа главы Госдепа от встречи с Каллас

RS: Рубио отказался от встречи с Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Госсекретарь США Марко Рубио не захотел встречаться с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

«Это вопиющее дипломатическое пренебрежение», — подчеркивает издание.

Как отмечается в статье, глава евродипломатии придерживается «максималистской позиции, которая заключается исключительно в ослаблении России и поддержке Украины». Это говорит о том, что если Каллас не способна договориться о мире, то она является лишь препятствием на пути к нему, заключает автор.

Ранее Каллас заявила, что план Евросоюза (ЕС) по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Киева. Она также выразила мнение, что антироссийские санкции эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы страны от продажи углеводородов.

