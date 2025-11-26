Ценности
09:27, 26 ноября 2025

Хейли Бибер показала фото в ультракороткой юбке

Модель Хейли Бибер показала фото в ультракороткой юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке в ягодной футболке и плащевом свитшоте. Помимо этого, она надела ультракороткую юбку-шорты, декорированную кружевом. Звезде распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В ноябре Хейли Бибер в бикини легла перед камерой на пляже. Комплект состоял из плавок и бюстгальтера на завязках.

