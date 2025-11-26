Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 26 ноября 2025Мир

Каллас потребовала от России сократить военный бюджет

Каллас: Россия должна ограничить численность армии и сократить военный бюджет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Россия должна ограничить численность своей армии и сократить военный бюджет, чтобы действительно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Reuters.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать армию России, а также ее военный бюджет», — сказала она.

По словам дипломата, любое мирное соглашение должно включать уступки с российской стороны.

Ранее Каллас назвали настоящей психопаткой. Финский политик Армандо Мема выразил мнение, что она представляет реальную угрозу безопасности ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аглая Тарасова изменила свои показания в суде по делу о вейпе с маслом каннабиса. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты

    В МИД России высказались о готовности обсуждать мирный план Трампа по Украине

    Возмущенный статьей о собственном старении Трамп назвал американскую газету врагом народа

    Банк России пригрозил микрокредитным компаниям

    Россиянам раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по стране

    Бывший российский депутат оказался наемным убийцей

    Российский генерал раскритиковал мирный план Трампа по Украине

    ОДКБ проведет учения вблизи границ НАТО

    Сестра Хейли Бибер отругала Ким Кардашьян за сумку Birkin

    Российская армия взяла под контроль более 85 процентов территории Волчанска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости