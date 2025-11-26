Мир
15:29, 26 ноября 2025
Мир

Крупный пожар в нескольких высотках Гонконга попал на видео

Несколько жилых высоток загорелись в Гонконге, очевидцы публикуют видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Несколько жилых высоток в комплексе на 4 тысячи человек загорелись в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post, видео с места пожара публикуют очевидцы.

«В среду над местом ЧП в жилом комплексе Wang Fuk Court поднялись огромные столбы темного дыма, а пламя быстро распространилось как минимум на четыре дома, а затем и на весь квартал», — пишет издание.

В настоящее время известно о 12 погибших в результате пожара, включая одного работника спасательных служб. Сообщается, что быстрому распространению огня могли поспособствовать строительные леса, сделанные из бамбука.

