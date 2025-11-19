Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

NHK: Пожар на японском острове Кюсю уничтожил более 170 зданий

Пожар на японском острове Кюсю уничтожил более 170 зданий, среди которых много домов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Возгорание началось 18 ноября в городе Оита. Пожарные службы пока не смогли предотвратить распространение огня, он охватил прилегающие леса.

Местных жителей эвакуировали в ближайший общественный центр, там находятся 175 человек. Кроме того 76-летний мужчина пропал без вести.

Власти префектуры применили Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно котором обязанности по содержанию убежищ берет на себя государство.

Ранее в иранском Ширазе произошли мощные взрывы на предприятии, где находились баллоны с сжиженным газом. Отмечается, что в результате взрывов начался пожар.