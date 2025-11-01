В Иране произошли мощные взрывы

Shot: В иранском Ширазе произошли мощные взрывы на предприятии по заправке газа

В иранском городе Шираз произошли мощные взрывы на предприятии, где находились баллоны с сжиженным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры произошедшего.

Отмечается, что в результате взрывов начался пожар. По предварительным данным, есть жертвы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причина взрывов неизвестна, ведется расследование.

Ранее взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии. Первый инцидент произошел утром 20 октября на территории НПЗ Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти, второй — в ночь на 21 октября в венгерском Сазхаломбатте, к югу от Будапешта, на заводе компании MOL.