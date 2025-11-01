Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 1 ноября 2025Мир

В Иране произошли мощные взрывы

Shot: В иранском Ширазе произошли мощные взрывы на предприятии по заправке газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Sobhan Farajvan / Globallookpress.com

В иранском городе Шираз произошли мощные взрывы на предприятии, где находились баллоны с сжиженным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры произошедшего.

Отмечается, что в результате взрывов начался пожар. По предварительным данным, есть жертвы. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причина взрывов неизвестна, ведется расследование.

Ранее взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии. Первый инцидент произошел утром 20 октября на территории НПЗ Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти, второй — в ночь на 21 октября в венгерском Сазхаломбатте, к югу от Будапешта, на заводе компании MOL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

    Еще три российских аэропорта приостановили полеты

    «Мусор, который разрушает интернет». Миллионы людей подсели на незамысловатые ролики о котах. В них — трагедии и сплошное насилие

    ВСУ выпустили по России почти 30 дронов

    В Иране произошли мощные взрывы

    Трамп назвал итог своей встречи с Си Цзиньпином

    Командир батальона «Люфтваффе» ВСУ предложил ударить дронами по противникам мобилизации

    Певица Елка убрала упоминание Украины из песни на концерте в Москве

    Появилась новая деталь о пропавшем в тайге Усольцеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости