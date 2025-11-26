Мир
07:39, 26 ноября 2025Мир

Назван исчезнувший из плана США по Украине пункт

Из плана США по Украине удалили пункт о размещении истребителей в Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пункт о размещении в Польше европейских истребителей удален из предложенного США плана по урегулированию на Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны государства Павел Залевский в эфире RMF FM.

«Да, он отпал», — сообщил он в ответ на вопрос, был ли исключен из плана Вашингтона пункт, в котором говорится, что в Польше будут размещены европейские истребители.

Как указал Залевский, было принято решение, что в план США не стоит включать пункты, каким-либо образом касающихся развертывания сил на территории НАТО. «Он рассматривался и решено, что в этот тип документа не должен быть включен», — констатировал замминистра обороны Польши.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении числа пунктов мирного плана по Украине. По его словам, их число уменьшилось с 28 до 22.

