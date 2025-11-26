Интернет и СМИ
Одно решение России в отношении Китая стало пощечиной для Японии

Sohu: Россия дала пощечину Японии, решив ввести безвизовый режим с Китаем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Россия «дала пощечину» Японии одним своим решением в отношении Китая. Речь идет о вводе безвизового режима с Китайской Народной Республикой (КНР), в то время как с Японией РФ прекратила авиасообщение, об этом пишет портал Sohu.

«Россия внезапно "атаковала" Японию, оказав божественную помощь и точно добив [премьер-министра Японии] Санаэ Такаити», — говорится в материале.

Китайский портал подчеркивает, что решение о безвизовом режиме въезда граждан Китая в Россию, который, как сказал президент РФ Владимир Путин, может вступить в силу в ближайшее время, вызвало в мире резонанс. Согласно прогнозам российской стороны, обмен туристами между двумя странами достигнет 3,5 миллиона человек, что на 30 процентов превышает показатели прошлого года.

В то же время МИД Китая выпустил предупреждение о запрете поездок в Японию на фоне высказываний Такаити в адрес Тайваня. По данным портала, авиакомпании КНР отменили, либо перенесли вылет порядка 500 тысяч пассажиров в Японию, что составляет около трети всех бронирований. Событие вызвало крупнейшую волну возвратов билетов за последние пять лет.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис в Тайване может представлять экзистенциальную угрозу для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться правом на коллективную самооборону. В МИД Китая заявили, что Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР.

18 ноября Путин высказался о сроках введения безвиза для граждан Китая. По его словам, он вступит в силу в ближайшее время.

