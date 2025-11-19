Мир
В МИД Китая жестко высказались о Японии

МИД Китая: Япония не может быть членом Совета безопасности ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Япония не может стать постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), поскольку страна еще всецело не осознала преступления, которые совершила во время Второй мировой войны. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Reuters.

«Даже сегодня Япония должным образом не осознала свои военные преступления, совершенные во время Второй мировой войны (...). Такое государство не может нести ответственность за поддержание мира и безопасности и поэтому не имеет права быть членом Совбеза ООН», — указала дипломат.

Также Мао Нин отметила, что японский премьер-министр Сакаэ Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР, высказываясь о Тайване. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Япония в ХХ веке развязала «агрессивную войну и тем самым принесла огромные страдания народам Азии и всего мира».

9 ноября Такаити допустила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

