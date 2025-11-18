Путин: Безвизовый режим для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время

Президент России Владимир Путин высказался о сроках введения безвиза для граждан Китая — он вступит в силу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, его слова приводит ТАСС.

Путин поблагодарил Китай за решение о введении безвизового режима для россиян. Также президент отметил, что оно способствует дальнейшему наращиванию контактов между двумя народами.

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — заявил глава государства. По его словам, инициатива приведет к серьезным последствиям в экономической и гуманитарной сферах.

С 15 сентября для граждан России действует безвизовый въезд в Китай. Путин назвал решение Поднебесной знаком дружбы и пообещал ответить зеркально.