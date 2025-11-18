Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 18 ноября 2025Путешествия

Путин высказался о сроках введения безвиза для граждан Китая

Путин: Безвизовый режим для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин высказался о сроках введения безвиза для граждан Китая — он вступит в силу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, его слова приводит ТАСС.

Путин поблагодарил Китай за решение о введении безвизового режима для россиян. Также президент отметил, что оно способствует дальнейшему наращиванию контактов между двумя народами.

Материалы по теме:
Где отдохнуть в Китае в 2025 году: города, курорты, пляжи и цены
Где отдохнуть в Китае в 2025 году:города, курорты, пляжи и цены
5 сентября 2025
Китай вводит безвизовый режим для россиян. Когда он начнет действовать и как будет работать?
Китай вводит безвизовый режим для россиян. Когда он начнет действовать и как будет работать?
2 сентября 2025

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — заявил глава государства. По его словам, инициатива приведет к серьезным последствиям в экономической и гуманитарной сферах.

С 15 сентября для граждан России действует безвизовый въезд в Китай. Путин назвал решение Поднебесной знаком дружбы и пообещал ответить зеркально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости