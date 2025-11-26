Раненый участник СВО рассказал на видео о вымогательстве у него денег

МВД показало видео с участником СВО, заявившем о вымогательстве в госпитале

Участник специальной военной операции (СВО) рассказал на видео о вымогательстве у него денег в московском госпитале. Запись опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах военный говорит, что заключил контракт на службу в зоне СВО, там получил ранение и находился на лечении, когда неизвестные потребовали у него деньги. Показаны подозреваемые, угрожавшие отправить раненого на линию боевого соприкосновения. У них изъяты предметы, похожие на пистолеты.

По данным МВД, двое мужчин требовали 1,3 миллиона рублей с военнослужащего. Также они вынудили другого бойца заплатить им 600 тысяч рублей. При передаче денег вымогателей задержали с поличным.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.