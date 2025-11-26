Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 26 ноября 2025Силовые структуры

Раненый участник СВО рассказал на видео о вымогательстве у него денег

МВД показало видео с участником СВО, заявившем о вымогательстве в госпитале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Участник специальной военной операции (СВО) рассказал на видео о вымогательстве у него денег в московском госпитале. Запись опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах военный говорит, что заключил контракт на службу в зоне СВО, там получил ранение и находился на лечении, когда неизвестные потребовали у него деньги. Показаны подозреваемые, угрожавшие отправить раненого на линию боевого соприкосновения. У них изъяты предметы, похожие на пистолеты.

По данным МВД, двое мужчин требовали 1,3 миллиона рублей с военнослужащего. Также они вынудили другого бойца заплатить им 600 тысяч рублей. При передаче денег вымогателей задержали с поличным.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным российским чиновником

    Книгу «Оно» изъяли после жалоб на ЛГБТ-контент

    Хейтеры довели Седокову до слез

    К спору банков и маркетплейсов о скидках подключилась ФАС

    Россияне рассказали о влиянии гороскопов на жизнь

    Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk

    Генсек НАТО сделал заявление о продолжении помощи Украине

    Раненый участник СВО рассказал на видео о вымогательстве у него денег

    Россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача

    Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости