Россиянам раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по стране

АТОР: Стоимость туров на Новый год по стране начинается от 37 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стоимость туров на Новый год по стране начинается от 37 тысяч рублей на двоих без перелета. Средние данные по цене раскрыли аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Так, по информации специалистов, за 37–46 тысяч рублей можно провести четыре ночи в Санкт-Петербурге, а пять ночей в Крыму или Краснодарском крае обойдутся в 64–80 тысяч рублей и в 68–75 тысяч рублей соответственно. На четыре ночи можно съездить в Москву за 38–52 тысячи рублей или в Подмосковье — за 83–90 тысяч рублей.

Дороже всего обойдется новогодний тур в Кавминводы — 110–122 тысяч рублей на двоих за 9 ночей.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники по состоянию на конец ноября был продан за 243 620 рублей в одну сторону на одного человека. Как выяснили эксперты, такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономическим классом.

