Россияне охладели к микрозаймам

«Ъ»: Рост выдачи микрозаймов в РФ в третьем квартале упал до минимума за годы

Совокупный портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) на конец третьего квартала составил 526,8 миллиарда рублей, что только на 1,2 процента больше, чем результат предыдущего периода. Об этом со ссылкой на данные СРО «МиР» пишет «Коммерсантъ».

В организации указали, что такой прирост стал минимальным за последние годы. Ранее МФО сталкивались с такой динамикой только в период ковидных ограничений.

Хуже среднего повышаются показатели кэптивных МФО, то есть дочерних структур банков и маркетплейсов, хотя их доля в выдаче по-прежнему превышает 60 процентов. Таким образом, констатировали в «МиР», можно говорить о выходе этого сегмента на «плато» с дальнейшим планомерным ростом.

Эксперты отмечают, что слабый рост оказывает двойное негативное давление на рентабельность микрофинансовых организаций. С одной стороны, у них уменьшаются доходы из-за недостаточного роста числа выдач, а во-вторых, растут расходы из-за необходимости формирования резервов. Из-за этого падает рентабельность капитала и активов.

Главной проблемой сегмента стало ограничение по показателю долговой нагрузки (ПДН), что существенно ограничивает клиентскую базу. Многие граждане, в прошлом активно использовавшие микрозаймы, больше не могут получить деньги до зарплаты.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что главными причинами обращения за деньгами в МФО, а не в банк, россияне, имеющие опыт микрозаймов или допускающие такую возможность для себя, считают более быстрое получение денег на руки, меньшие требования к документам и возможность получить заем онлайн.