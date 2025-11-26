Бывший СССР
Российская армия взяла под контроль более 85 процентов территории Волчанска

ВС России контролируют более 85 % Волчанска Харьковской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Российские войска контролируют более 85 % Волчанска», — сказано в публикации.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались только на южной окраине города. Как сообщает источник канала, взятие Волчанска под контроль российской армии уже близко.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции.

