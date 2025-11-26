Экономика
Ряд российских регионов предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: Сибирь и Дальний Восток накроют метели
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ближайшие дни ряд регионов России ждут опасные погодные явления. Об этом в беседе с агентством ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Неблагоприятная погода вскоре установится над азиатской частью страны. Снегопады, метель и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются с 26 ноября в Красноярском крае. Также с середины текущей недели сильный снег прогнозируется в Иркутской области. Скорость ветра в ближайшие дни в регионе достигнет 22 метров в секунду, отметил синоптик. Гололед, метель и мокрый снег на этой неделе застанут жители Кузбасса, аналогичная ситуация будет наблюдаться также в Алтайском крае и на Алтае. Кроме того, метели и сильный ветер обрушатся на Хакасию. Мокрый снег выпадет и в Томской области.

До пятницы осадки усилятся в Приморье. Они будут смешанными, дождь со снегом, за полдня их выпадет около 15-30 миллиметров, а на востоке края — до 50 миллиметров. Жителям региона стоит приготовиться к гололеду, налипанию мокрого снега и снежным накатам. Скорость ветра составит до 28 метров в секунду, добавил Вильфанд.

Ранее снегопад парализовал работу общественного транспорта на севере Бурятии. На фоне непогоды в Нижнеангарске школьников перевели на дистанционное обучение. Снегом замело также Кемерово и Новокузнецк, из-за чего образовались значительные пробки.

