Трамп пригрозил ответственностью устроившему в Вашингтоне стрельбу

Трамп: Стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне заплатит за содеянное

Преступник, стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне, заплатит за содеянное высокую цену. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии… заплатит высокую цену», — пригрозил Трамп.

Ранее сообщалось, что недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Предположительно, стреляли в двух американских нацгвардейцев. При стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец.