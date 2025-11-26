Трамп пригрозил ответственностью устроившему в Вашингтоне стрельбу

Преступник, стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне, заплатит за содеянное высокую цену. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии… заплатит высокую цену», — пригрозил Трамп.
Ранее сообщалось, что недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Предположительно, стреляли в двух американских нацгвардейцев. При стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец.