03:22, 26 ноября 2025

Учитель домогался до школьниц и требовал говорить с ним по ночам

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Индийский педагог стал подозреваемым в надругательстве над детьми. От его рук пострадали 56 школьниц 6-12 классов, сообщает Bhaksar English.

Как уточняется, о противоправных действиях мужчины узнали после того, как одна из девочек подала жалобу окружному инспектору, ответственному за образование. Следователи выяснили, что учитель вызвал несколько учениц в компьютерный класс, предлагая «улучшить оценки». В помещении подозреваемый начал приставать к школьницам.

Вместе с директором преподаватель вызвал их к себе, требуя, чтобы несовершеннолетние дали ему ники от своих аккаунтов в социальных сетях. Потом педагоги звонили школьницам по ночам и заставляли их общаться.

Девочки рассказали, что опасались обсуждать все происходящее со взрослыми, поскольку работники образовательного учреждения давили на них. Родители призвали, чтобы в отношении обоих педагогов были приняты действительно строгие меры, учителя избили. Мужчин уволили.

Сейчас расследование продолжается.

Ранее в США армейского гинеколога обвинили в домогательствах в отношении около 1500 пациенток. Блейна Макгроу уличили в том, что он также тайно снимал на видео голых пациенток во время осмотров.

