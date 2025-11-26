Россия
17:54, 26 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на требование Каллас сократить военный бюджет и численность армии

Депутат Чепа раскритиковал требование Каллас к РФ сократить военный бюджет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа раскритиковал требование верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас к России ограничить численность армии и сократить военный бюджет. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что кроме непристойностей в данном случае ничего не хочется говорить, но это неправильно.

«Утром сегодня читал высказывание [главы Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен, которая пытается обвинять Россию в том, что действия России на протяжении последних лет вынуждали увеличивать численность членов НАТО и двигать альянс на восток. Это (...) абсурд. Как человек, занимающий такой пост, может нести такую фигню?! Поэтому [президент США Дональд] Трамп не хочет разговаривать ни с одной, ни с другой и их никуда не пускает», — ответил Чепа.

Ранее Каллас заявила, что Россия должна ограничить численность своей армии и сократить военный бюджет, чтобы действительно урегулировать конфликт на Украине. По словам дипломата, любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны Москвы.

