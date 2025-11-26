Россия
15:39, 26 ноября 2025Россия

В российском городе столкнулись два автобуса

В Челябинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Челябинске произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города.

Авария случилась в 11:30 по московскому времени на Свердловском проспекте возле дома 40а. При столкновении автобуса №22А и маршрутного такси №92 пострадали по два пассажира из каждого транспортного средства.

«На место ДТП с участием двух маршрутных автобусов прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что машина скорой помощи столкнулась с легковушкой на перекрестке проспекта Ленина и улицы Веры Слуцкой в Санкт-Петербурге. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое медиков.

