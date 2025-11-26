AC: Мирный план США по Украине стал спасательным кругом для Зеленского

Придуманный в США план мирного урегулирования по Украине стал своего рода спасательным кругом для президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразил колумнист издания American Conservative (AC) Тед Снайдер.

По мнению автора статьи, Зеленский находится в трудном положении, так как план Вашингтона предполагает территориальные уступки со стороны Киева, поэтому согласие на такой шаг может вызвать резкую реакцию у некоторых жителей Украины. «Если Зеленский сделает выбор, который националисты сочтут капитуляцией, его жизнь и мирный план окажутся под угрозой», — говорится в статье.

В то же время Снайдер считает, что даже в случае согласия с условиями США, Зеленский может спастись. В этом случае президент Украины может апеллировать к тому, что у него не было иного выбора.

«Он может заявлять, что сделал все возможное, чтобы улучшить условия плана: договаривался о более надежных гарантиях суверенитета и безопасности, хотя у него не было другого выбора, кроме как принять план», — констатировал колумнист.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung заявила о важной детали в плане США по Украине. Как указали журналисты, выдвинутые Вашингтоном предложения отражают тот факт, что Россия близка к победе в конфликте.

