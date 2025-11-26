Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:13, 26 ноября 2025Интернет и СМИ

В США придумали «спасательный круг» для Зеленского

AC: Мирный план США по Украине стал спасательным кругом для Зеленского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Придуманный в США план мирного урегулирования по Украине стал своего рода спасательным кругом для президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразил колумнист издания American Conservative (AC) Тед Снайдер.

По мнению автора статьи, Зеленский находится в трудном положении, так как план Вашингтона предполагает территориальные уступки со стороны Киева, поэтому согласие на такой шаг может вызвать резкую реакцию у некоторых жителей Украины. «Если Зеленский сделает выбор, который националисты сочтут капитуляцией, его жизнь и мирный план окажутся под угрозой», — говорится в статье.

В то же время Снайдер считает, что даже в случае согласия с условиями США, Зеленский может спастись. В этом случае президент Украины может апеллировать к тому, что у него не было иного выбора.

«Он может заявлять, что сделал все возможное, чтобы улучшить условия плана: договаривался о более надежных гарантиях суверенитета и безопасности, хотя у него не было другого выбора, кроме как принять план», — констатировал колумнист.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung заявила о важной детали в плане США по Украине. Как указали журналисты, выдвинутые Вашингтоном предложения отражают тот факт, что Россия близка к победе в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина обсудит с Уиткоффом утечку телефонного разговора

    В атакованном ВСУ южном городе объявят траур по жертвам обстрела

    Помощник Путина раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию

    Употребление привычного напитка связали с более крепкими костями

    Россияне поверили в предсказания

    Глава ЕК заявила о готовности законопроекта для использования активов России

    Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ ракет HIMARS

    Подмосковье завалило снегом

    ВСУ атаковали Крым

    Количество россиян с самозапретами на кредиты назвали сумасшедшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости