ВСУ попытались атаковать Крым

Минобороны: 12 БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской, Курской областями и Крымом
Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать территорию России. Всего в период с 16:00 по 20:00 по московскому времени удалось уничтожить 12 БПЛА над тремя регионами, заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить и сбить восемь беспилотников над территорией Белгородской области. Еще три БПЛА перехвачены в небе над Курской областью и еще один — над Республикой Крым.

Днем ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. 25 ноября системы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над восемью субъектами РФ и акваторией Черного моря.

