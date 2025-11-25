Россия
Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 ноября выпустили по регионам России 249 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об одном из рекордных налетов сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Самое большое число дронов — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще четыре сбили над Азовским морем. Над Краснодарским краем за ночь перехватили 76 беспилотников, еще 23 сбили над Крымом.

Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.

В ночь на 25 ноября ВСУ ударили по Краснодарскому краю, пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.

