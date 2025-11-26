Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» вышел на Netflix

Культовый сериал «Очень странные дела» обзавелся пятым сезоном, который стал завершающим в научно-фантастической саге, начавшей выходить в 2016 году. «Лента.ру» рассказывает, как этот сериал появился и полюбился всему миру, чего ждать от финала и что будет после него.

Последний сезон поделят на три части

Премьера первой части пятого сезона — 26 ноября, вторая увидит свет 25 декабря, а последний эпизод финала длиной в полнометражный фильм выйдет в канун Нового года. Все эпизоды появятся на стриминговом сервисе Netflix.

Страна: США

США Оригинальное название: Stranger Things

Stranger Things Жанр: фантастика, ужасы, фэнтези, детективный триллер, драма

фантастика, ужасы, фэнтези, детективный триллер, драма Создатели: Мэтт Даффер и Росс Даффер

Мэтт Даффер и Росс Даффер Сколько серий: 34 (4 сезона)

34 (4 сезона) Длительность одной серии: от 45 минут до 2 часов 20 минут

от 45 минут до 2 часов 20 минут Когда вышла самая первая серия: лето 2016 года

лето 2016 года Дата выхода пятого сезона: осень 2025 года

осень 2025 года Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

стриминговый сервис Netflix В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Милли Бобби Браун и другие

Фанаты раскритиковали график выхода эпизодов, отмечая, что выходящий в канун Нового года финал сезона ставит зрителей перед непростым выбором между просмотром любимого шоу и общением с родными и близкими.

Зрители выразили недовольство и разделением сезона на части, к которому Netflix в последнее время прибегает все чаще в попытке вынудить зрителей возвращаться на платформу и продлевать подписку. Ранее стриминговый сервис был известен тем, что выпускал сезоны всех своих проектов целиком.

Шоураннеры пообещали запоминающуюся концовку

«Мы уже очень давно поняли, как именно хотим завершить сериал. Это задавало нам направление во время работы над сезонами. Но к каждому из них мы подходили так, будто это отдельный фильм: ничего не оставляли на потом, выкладывались на полную», — утверждал Мэтт Даффер.

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Он подчеркнул, что финал шоу будет чрезвычайно запоминающимся и зрелищным. «Я бы сказал, что в пятом сезоне куда меньше насилия в сравнении с четвертым, но при этом самая жестокая смерть персонажа за весь сериал будет именно в нем», — пообещал шоураннер.

«Наша цель — каждый раз повышать ставки в соответствии с [повышающимся] возрастом персонажей и зрителей. В то же время с каждым сезоном приходит и более молодая аудитория. Надеемся, родители не сильно на нас разозлятся», — добавляет Росс Даффер.

Я думаю, мы пытаемся немного вернуться к началу в духе первого сезона, но по масштабу это будет больше напоминать размах четвертого сезона Росс Даффер один из создателей сериала «Очень странные дела»

Сериал рассказывает о группе детей, которые противостоят мистическому злу

Действие сериала разворачивается в 1980-е годы в провинциальном городке Хоукинс, штат Индиана, США. В центре сюжета — четыре друга и одноклассника Майк (Финн Вулфхард), Уилл (Ноа Шнапп), Лукас (Калеб Маклафлин) и Дастин (Гейтен Матараццо). Школьники находят в лесу странную девочку по имени Одиннадцать, или Оди (Милли Бобби Браун), которая обладает суперспособностями.

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Тем временем в Хоукинсе начинают происходить странные вещи. В городе хозяйничают жуткие монстры, которые приходят с Изнанки — таинственного иного измерения. Школьники противостоят чудищам. Позже они сталкиваются с Векной (Джейми Кэмпбелл) — монстром, который нападает на людей, переживших тяжелый травмирующий опыт, гипнотизирует их и лишает жизни.

Противостояние главных героев Векне станет финальным аккордом сериала

«Очень странные дела» стали большим хитом на заре стриминговых сервисов

Сериал начал выходить в 2016 году, когда стриминговые сервисы приобрели бешеную популярность. Братья Даффер тогда еще не были известны. В их послужном списке на тот момент были лишь низкобюджетный постапокалиптический фильм «Затаившись» и работа сценаристами в сериале «Сосны». Несмотря на это Netflix предоставил им максимальную творческую свободу и финансовый карт-бланш на любые эксперименты. Дафферы выступили сценаристами и основными режиссерами проекта. Актерский состав включал в себя как никому неизвестных юных актеров, так и первоклассных звезд — Вайнону Райдер и Дэвида Харбора.

Сериал привлек на Netflix рекордное число зрителей из разных стран

Шоу объединило вокруг себя в том числе молодую аудиторию. «Очень странные дела» номинировали на несколько крупных премий, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми», а для большинства молодых актеров сериал стал отправной точкой в карьере.

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Братья Даффер готовят спин-офф сериала

После завершения пятого сезона шоураннеры планируют заняться спин-оффом «Очень странных дел». Подробности проекта держатся в строжайшем секрете даже от продюсеров Netflix. Вместе с тем братья Даффер уже подписали контракт с конкурирующей компанией Paramount, с которой, вероятно, будут работать над другими проектами, поэтому судьба спин-оффа остается туманной.

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Дафферы заявили, что никому не раскрывали подробностей своего замысла, однако актер Финн Вулфхард сам догадался о его содержании. «Но он мог уже забыть об этом, потому что в последний раз, когда мы об этом говорили, я убедил его, что он ошибается», — признавался Росс Даффер.