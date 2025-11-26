Выявлен поставщик информации о деятельности оборонного предприятия России

Суд дал 17 лет колонии жителю Комсомольска-на-Амуре за госизмену в пользу Киева

Суд Хабаровского края приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Комсомольска-на-Амуре, который поставлял спецслужбам Украины информацию о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его выявили сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд установил, что с августа по октябрь 2024 года он через интернет вступил в контакт с представителем украинской спецслужбы и получил задание на сбор данных о работе оборонного предприятия.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал 21-летнего IT-бизнесмена Тимура Килина по делу о госизмене.