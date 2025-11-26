Бывший СССР
Зеленский поручил изменить систему пополнения ВСУ

Александра Синицына
Фото: Umit Bektas / Reuters

Существует необходимость изменить систему пополнения бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое поручение дал президент республики Владимир Зеленский, он рассказал об этом в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что больше всего украинские войска несут потери во время ротаций. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Авраменко также рассказал, что войска несут потери при попытках провести ротацию подразделений в Красноармейске (украинское название — Покровск).

    Все новости