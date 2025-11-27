Главнокомандующий армией Швеции призвал перестать бояться эскалации с Россией

Главнокомандующий ВС Швеции Классон призвал перестать бояться эскалации с РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции генерал Микаэль Классон призвал перестать бояться эскалации с Россией. Об этом он заявил в интервью Politico.

Как отмечает издание, Европа не хочет войны с ядерной Россией и поэтому должна решить, как отреагировать таким образом, чтобы сдержать Москву, но не пересечь красные линии Кремля, которые могут привести к открытой войне.

Однако, по словам шведского генерала, это не означает, что нужно сдаваться. «Мы не можем позволить себе бояться и слишком опасаться возможной эскалации. Нам нужно проявить твердость», — сказал он.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объяснила свое предложение ограничить оборонный бюджет России и численность ее армии в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она уточнила, что российская армия представляет угрозу для Европы.

