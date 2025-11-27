Культура
22:51, 27 ноября 2025Культура

Лидер группы «Ва-Банкъ» высказался о санкциях

Музыкант Александр Скляр заявил, что плевать хотел на санкции враждебной Европы
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Комаров / Коммерсантъ

Лидер известной российской рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр рассказал о своем отношении к санкциям в свой адрес. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.ru».

По словам Скляра, введенные в отношении него санкции Евросоюза никак не повлияли на его жизнь и карьеру.

«Я плевать хотел на враждебную к нам Европу, так что никак не повлияли. Мне достаточно моей Родины: где родился, там и пригодился», — заявил артист.

Александр был внесен в санкционные списки Украины, Латвии, Эстонии и Канады за поддержку политики России в ходе специальной военной операции.

Ранее Александр Скляр рассказал об отношении певицы Аллы Пугачевой к коллегам.

