Мужчины и женщины раскрыли занятия сразу после секса

Женщины и мужчины рассказали, к каким занятиям приступают непосредственно после секса. Историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что сразу же наводит гигиену интимной области.

Я иду в душ, особенно если секс был днем. (...) Отсутствие гигиены после секса может усилить запах от интимной зоны. А если секс происходит прямо перед сном, я могу не мыться и перевернуться на другой бок creecher91 пользователь Reddit

Многие напомнили о том, что женщинам после интимной близости рекомендуется помочиться, так как это снижает риск инфекций.

Женщина, которая жила этажом выше, определенно так и сделала. Я слышала, как секс заканчивался, а затем она сразу же соскакивала на пол и быстро направлялась в уборную amcrastinator пользовательница Reddit

При этом некоторые пользователи признались, что их не устраивает их интимная жизнь, поэтому после секса они занимаются самоудовлетворением втайне от партнера.

Дожидаюсь, пока он уснет, и достигаю оргазма сама OverthinksAll пользовательница Reddit

