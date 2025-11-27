Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 27 ноября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины раскрыли занятия сразу после секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Женщины и мужчины рассказали, к каким занятиям приступают непосредственно после секса. Историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что сразу же наводит гигиену интимной области.

Я иду в душ, особенно если секс был днем. (...) Отсутствие гигиены после секса может усилить запах от интимной зоны. А если секс происходит прямо перед сном, я могу не мыться и перевернуться на другой бок

creecher91пользователь Reddit

Многие напомнили о том, что женщинам после интимной близости рекомендуется помочиться, так как это снижает риск инфекций.

Женщина, которая жила этажом выше, определенно так и сделала. Я слышала, как секс заканчивался, а затем она сразу же соскакивала на пол и быстро направлялась в уборную

amcrastinatorпользовательница Reddit

При этом некоторые пользователи признались, что их не устраивает их интимная жизнь, поэтому после секса они занимаются самоудовлетворением втайне от партнера.

Дожидаюсь, пока он уснет, и достигаю оргазма сама

OverthinksAllпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, записавшие свой секс на видео, рассказали о последствиях этого эксперимента в постели. Некоторым людям пришлось признать, что изначальные ожидания были несколько завышенными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

    Мужчина застрял в ящике для пожертвований и перестал дышать

    Девушка заподозрила подругу в попытке соблазнить своего бойфренда и ловко проучила ее

    В Одесской области прогремели взрывы

    Россияне бросились активно снимать наличные из-за проблем с блокировками счетов

    В Финляндии рядом с российской границей начались военные учения

    В России предложили заморозить цены на жизненно важные лекарства

    В США захотели заключить с Киевом мирную сделку до выполнения одного обещания

    Тревел-блогер назвал самые дешевые страны для путешествий

    Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости