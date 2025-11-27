Дэвис: Слова лидеров Запада о России ведут Украину к военному поражению

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, какое обстоятельство ведет Украину к поражению. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

Дэвис подчеркнул, что слова лидеров Запада о России ведут Украину к краху.

«Проблема (…) заключается в том, что, произнося все это, западные лидеры фактически закладывают основу для гарантированного военного поражения Украины — причем поражения, которое обойдется гораздо дороже, чем неприятная, но все еще существующая на данный момент российская версия урегулирования», — сказал он.

Военный добавил, что его удивляет воля России к поиску мирных способов урегулировать конфликт на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется на окончание специальной военной операции (СВО), но при условии достижения ее целей. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание СВО.