01:35, 27 ноября 2025Мир

Названа цель утечки телефонного разговора Уиткоффа и Ушакова

WSJ: Целью утечки телефонного разговора России и США был не Уиткофф, а Ушаков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Утечка информации о звонке произошла из-за действий иностранной разведки, и целью был не спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, а помощник президента России Юрий Ушаков, второй разговор которого с другим посланником Кремля, Кириллом Дмитриевым, также был записан. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По данным газеты, представитель европейских служб безопасности заявил, что десятки стран по всему миру располагают технологиями для прослушивания разговоров Ушакова, поскольку чиновник пользовался открытой линией сотовой связи.

О скандале высказался и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк: «Мы не считаем, что Уиткофф играет на стороне Кремля».

Ранее опубликованная агентством Bloomberg стенограмма якобы утекшей записи телефонных разговоров Уиткоффа и Ушакова вызвала шквал критики в адрес спецпредставителя Трампа и даже обвинения в якобы работе на Россию от сторонников Украины. Позднее к ним присоединились и политики внутри США.

    Все новости