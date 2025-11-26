Переговоры спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым по урегулированию конфликта на Украине якобы являются предательством Америки и работой в интересах России. С таким заявлением выступил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тед Лью в соцсети X.
Настоящее предательство. Предполагается, что Уиткофф будет работать на США, а не на Россию
Лью прокомментировал публикацию агентством Bloomberg стенограммы якобы утекшей записи телефонных разговоров Уиткоффа и Ушакова, а также Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. При этом издание не выложило аудиофайл на своих ресурсах, ограничившись текстом.
Однако публикация вызвала шквал критики в адрес спецпредставителя Трампа и даже обвинения в якобы работе на Россию от сторонников Украины в социальных сетях, позднее к ней присоединились и политики внутри США. В чем обвиняют Уиткоффа и ждет ли его увольнение — разбиралась «Лента.ру».
Представители обеих партий США раскритиковали Уиткоффа
После публикации Bloomberg Уиткофф подвергся критике не только демократов, но и представителей Республиканской партии США: например, конгрессмен Дон Бэкон назвал контакты чиновника с Ушаковым «фарсом и пятном на нашей стране» и призвал к его отставке.
Очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает Россию. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров
Коллега Бэкона Брайан Фитцпатрик назвал начавшийся скандал серьезной проблемой для США. «Эти нелепые побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться», — добавил политик.
Позвольте госсекретарю [США] Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно
Как пишет The Guardian, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ) американские специалисты назвали мирный план администрации Трампа катастрофическим провалом внешней политики США. В частности, ветеран спецназа армии США, обучавший и консультировавший ВСУ с февраля 2022 года, назвал инициативу «полной чушью и предательством со стороны Трампа».
Сын президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший в ответ обвинил критиков Уиткоффа в желании провала мирного урегулирования на Украине. «Похоже, эти СМИ и идиоты из "глубинного государства" никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире», — высказался бизнесмен.
В партии Трампа начался раскол из-за Украины
The New York Times пишет о начавшемся внутри Республиканской партии расколе из-за подготовленного Уиткоффом проекта мирного плана. В частности, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл вступил в соцсети X в заочный спор с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, поддерживающим дипломатическое урегулирование конфликта.
Америка не является нейтральным арбитром, и мы не должны вести себя как нейтральный арбитр
В ответ Вэнс обвинил Макконнелла в поддержке инициатив бывшего президента США Джо Байдена по предоставлению Украине военной помощи. По его словам, политик всегда был «готов выписать чек» Байдену. Вице-президент США также задался вопросом, разделяют ли взгляды Макконнелла возможные преемники сенатора в его избирательном округе на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.
Это нелепый выпад в адрес команды президента, которая неустанно трудилась, чтобы навести порядок на Украине, после того хаоса, который оставил нам Митч
25 ноября телеканал NBC News заявил со ссылкой на источники о расколе в администрации Трампа между двумя лагерями во главе с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. По данным канала, Вэнс и Уиткофф считают Украину главным препятствием на пути к миру и выступают за использование рычагов давления Вашингтона на Киев, в то время как сторонники Рубио настаивают на дальнейшем давлении на Россию.
Ситуация осложняется и возможными амбициями политиков: как утверждает NBC, Вэнс и Рубио претендуют на право стать преемниками Трампа и принять участие в президентских выборах в США 2028 года от Республиканской партии
Рубио опроверг информацию о расколе между ним и Вэнсом из-за разных позиций по урегулированию конфликта на Украине. Вэнс в ответ поддержал Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью сорвать планы Трампа.
Эта публикация — лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации Трампа по поводу того, как закончить войну на Украине
Трамп отказался критиковать Уиткоффа
Глава Белого дома в ходе общения с журналистами заявил о задаче Уиткоффа «продать» Украине мирную сделку и «продать Украину России». Трамп подчеркнул, что эффективные переговоры всегда предусматривают определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта.
Это то, что делает человек, который заключает сделки. (...) Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика
Президент США отрицательно ответил на вопрос о якобы «пророссийской» позиции своего спецпредставителя и добавил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет выгодным для обеих сторон. Он также анонсировал встречу своего зятя бизнесмена Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с российским главой Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, которая предварительно ожидается 1-7 декабря.
Как отмечает The Washington Post, Трамп в последние дни смягчил риторику по срокам заключения мирного соглашения, уступив лидерство в переговорах своим советникам, включая Стивена Уиткоффа, министра армии США Дэниела Дрисколла и Джареда Кушнера. Подчеркивается, что глава Белого дома проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским уже после первоначального срока согласования мирного плана 27 ноября.