«Настоящее предательство». Летавшего к Путину представителя Трампа могут уволить из-за утечек по Украине. Чем это обернется?

Конгрессмен США Лью назвал предательством контакты Уиткоффа с Ушаковым

Переговоры спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым по урегулированию конфликта на Украине якобы являются предательством Америки и работой в интересах России. С таким заявлением выступил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тед Лью в соцсети X.

Настоящее предательство. Предполагается, что Уиткофф будет работать на США, а не на Россию Тед Лью член Палаты представителей Конгресса США

Лью прокомментировал публикацию агентством Bloomberg стенограммы якобы утекшей записи телефонных разговоров Уиткоффа и Ушакова, а также Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. При этом издание не выложило аудиофайл на своих ресурсах, ограничившись текстом.

Однако публикация вызвала шквал критики в адрес спецпредставителя Трампа и даже обвинения в якобы работе на Россию от сторонников Украины в социальных сетях, позднее к ней присоединились и политики внутри США. В чем обвиняют Уиткоффа и ждет ли его увольнение — разбиралась «Лента.ру».

Представители обеих партий США раскритиковали Уиткоффа

После публикации Bloomberg Уиткофф подвергся критике не только демократов, но и представителей Республиканской партии США: например, конгрессмен Дон Бэкон назвал контакты чиновника с Ушаковым «фарсом и пятном на нашей стране» и призвал к его отставке.

Очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает Россию. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров Дон Бэкон член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии

Коллега Бэкона Брайан Фитцпатрик назвал начавшийся скандал серьезной проблемой для США. «Эти нелепые побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться», — добавил политик.

Позвольте госсекретарю [США] Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно Брайан Фитцпатрик член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии

Как пишет The Guardian, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ) американские специалисты назвали мирный план администрации Трампа катастрофическим провалом внешней политики США. В частности, ветеран спецназа армии США, обучавший и консультировавший ВСУ с февраля 2022 года, назвал инициативу «полной чушью и предательством со стороны Трампа».

Сын президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший в ответ обвинил критиков Уиткоффа в желании провала мирного урегулирования на Украине. «Похоже, эти СМИ и идиоты из "глубинного государства" никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире», — высказался бизнесмен.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В партии Трампа начался раскол из-за Украины

The New York Times пишет о начавшемся внутри Республиканской партии расколе из-за подготовленного Уиткоффом проекта мирного плана. В частности, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл вступил в соцсети X в заочный спор с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, поддерживающим дипломатическое урегулирование конфликта.

Америка не является нейтральным арбитром, и мы не должны вести себя как нейтральный арбитр Митч Макконнелл сенатор США от Республиканской партии

В ответ Вэнс обвинил Макконнелла в поддержке инициатив бывшего президента США Джо Байдена по предоставлению Украине военной помощи. По его словам, политик всегда был «готов выписать чек» Байдену. Вице-президент США также задался вопросом, разделяют ли взгляды Макконнелла возможные преемники сенатора в его избирательном округе на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

Это нелепый выпад в адрес команды президента, которая неустанно трудилась, чтобы навести порядок на Украине, после того хаоса, который оставил нам Митч Джей Ди Вэнс вице-президент США

25 ноября телеканал NBC News заявил со ссылкой на источники о расколе в администрации Трампа между двумя лагерями во главе с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. По данным канала, Вэнс и Уиткофф считают Украину главным препятствием на пути к миру и выступают за использование рычагов давления Вашингтона на Киев, в то время как сторонники Рубио настаивают на дальнейшем давлении на Россию.

Ситуация осложняется и возможными амбициями политиков: как утверждает NBC, Вэнс и Рубио претендуют на право стать преемниками Трампа и принять участие в президентских выборах в США 2028 года от Республиканской партии

Рубио опроверг информацию о расколе между ним и Вэнсом из-за разных позиций по урегулированию конфликта на Украине. Вэнс в ответ поддержал Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью сорвать планы Трампа.

Эта публикация — лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации Трампа по поводу того, как закончить войну на Украине Марко Рубио госсекретарь США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп отказался критиковать Уиткоффа

Глава Белого дома в ходе общения с журналистами заявил о задаче Уиткоффа «продать» Украине мирную сделку и «продать Украину России». Трамп подчеркнул, что эффективные переговоры всегда предусматривают определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта.

Это то, что делает человек, который заключает сделки. (...) Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика Дональд Трамп президент США

Президент США отрицательно ответил на вопрос о якобы «пророссийской» позиции своего спецпредставителя и добавил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет выгодным для обеих сторон. Он также анонсировал встречу своего зятя бизнесмена Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с российским главой Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, которая предварительно ожидается 1-7 декабря.

Как отмечает The Washington Post, Трамп в последние дни смягчил риторику по срокам заключения мирного соглашения, уступив лидерство в переговорах своим советникам, включая Стивена Уиткоффа, министра армии США Дэниела Дрисколла и Джареда Кушнера. Подчеркивается, что глава Белого дома проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским уже после первоначального срока согласования мирного плана 27 ноября.