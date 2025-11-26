«Это попытка сорвать переговоры». В США обсуждают утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине. Кому это выгодно?

Политолог Минченко: Материал Bloomberg является попыткой выбить Уиткоффа

Публикация изданием Bloomberg якобы стенограммы телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым является попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине на основе мирного плана американского лидера. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил политолог и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Это явная попытка сорвать переговоры и выбить Уиткоффа [из переговорного процесса] Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Вечером 25 ноября американское информагентство Bloomberg опубликовало стенограмму якобы утекшей записи телефонных разговоров Уиткоффа и Ушакова, а также Ушакова и Дмитриева. При этом издание не выложило аудиофайл на своих ресурсах, ограничившись текстом.

Что упоминается в материале?

По версии Bloomberg, 14 октября между Уиткоффом и Ушаковым состоялся пятиминутный телефонный разговор по обсуждению конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Как утверждается, в ходе разговора американский чиновник выступил с идеей мирного плана по аналогии с инициативой Трампа по урегулированию конфликта в Газе, а также посоветовал организовать телефонный разговор президентов России и США.

Я сказал президенту [Трампу], что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я в это верю. Я сказал президенту, что я в это верю спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф из публикации Bloomberg

Исходя из текста, Ушаков также сообщил о приостановке организации первого российско-арабского саммита с целью избежать препятствий в работе Уиткоффа по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Помощник президента России также высоко оценил работу своего собеседника в регионе.

Согласно данным Bloomberg, 29 октября Ушаков и Дмитриев обсудили предложения России, которые затем вошли в текст опубликованного 19 ноября мирного плана Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине. Издание предположило, что спецпредставитель Трампа якобы мог разработать проект мирного соглашения преимущественно на основе условий Москвы.

При этом, исходя из опубликованной стенограммы, оба российских чиновника отметили, что текст итогового варианта плана Вашингтона может серьезно отличаться от предложений Кремля

Трамп назвал разговор «обычной практикой»

Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил о задаче Уиткоффа «продать» Украине мирную сделку и «продать Украину России». Политик подчеркнул, что эффективные переговоры всегда предусматривают определенное давление и убеждение обеих сторон конфликта.

Это то, что делает человек, который заключает сделки. (...) Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика Дональд Трамп президент США

Президент США отрицательно ответил на вопрос о якобы «пророссийской» позиции своего спецпредставителя и добавил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет выгодным для обеих сторон. Он также анонсировал встречу своего зятя, бизнесмена Джареда Кушнера и Уиткоффа с российским главой Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, которая, предварительно, ожидается 1-7 декабря.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Как отреагировали представители Кремля?

Кирилл Дмитриев ответил в комментариях к публикации Bloomberg в соцсети X одним словом: «Фейк». Позднее он добавил, что «чем ближе [стороны конфликта] к миру, тем отчаяннее действуют поджигатели войны».

Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину не стал подтверждать подлинность разговора и подчеркнул, что суть его бесед со Стивом Уиткоффом носит закрытый характер. Чиновник отметил, что регулярно контактирует со спецпредставителем Трампа, а с Дмитриевым может поговорить по телефону, «как с любым человеком».

Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы Юрий Ушаков помощник президента России

Помощник президента России также подтвердил предварительную договоренность о визите Уиткоффа в Москву, не упомянув при этом Кушнера. По его словам, в Москву прибудет ряд представителей администрации Трампа, имеющих отношение к урегулированию конфликта на Украине.

Чиновник также заявил о планах обсудить с Уиткоффом по телефону публикацию Bloomberg и назвал недопустимой утечку разговора и публикацию его содержания в СМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Какие мотивы преследует публикация?

По мнению Ушакова, целью публикации является срыв налаживания отношений между Россией и США. Чиновник подчеркнул, что двусторонние контакты между Москвой и Вашингтоном выстраиваются в том числе и с помощью аналогичных контактов по телефону.

[Отношения] сейчас выстраиваются, и выстраиваются тяжело Юрий Ушаков помощник президента России

Американист Малек Дудаков отметил, что советы Уиткоффа носят технический характер и не затрагивают какой-либо конфиденциальной информации. По его мнению, публикация материалов могла стать ответом на отстранение от переговорного процесса спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога. Политолог привел в качестве примера публикации в 2016 году переговоров бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майка Флинна в качестве доказательств якобы его связи с Россией, что в итоге привело к уходу чиновника в отставку.

Как отметил Евгений Минченко, Дональд Трамп спокойно отреагировал на публикацию Bloomberg. Политолог подчеркнул, что, независимо от достоверности публикации, в материалах не было никакой дискредитирующей Уиткоффа как переговорщика информации.